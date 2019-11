Mann wird attackiert und am Kopf verletzt

Zwei Männer sind am Dienstag gegen 17 Uhr auf einem Spielplatz in der Ravensburger Schwarzachstraße in Streit geraten. Am Ende wurde ein 22-Jähriger verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilt. Im Verlaufe des eskalierenden Streits schlug der 20-Jährige auf den 22-Jährigen ein und attackierte ihn zusätzlich mit einem Stein. Der Geschädigte erlitt eine blutende Kopfverletzung. Gegen den Tatverdächtigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.