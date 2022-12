Mann will in Ravensburg mit Waffe für Ruhe sorgen

Weil nebenan zu laut gefeiert worden ist, hat sich in der Nacht zum Freitag in der Ravensburger Weststadt ein Mann beschwert – mit einer Waffe in der Hand.

In einem Wohnheim in der Henri-Dunant-Straße in Ravensburg feierten einige Bewohner in der Nacht zum Freitag eine Party, berichtete die Polizei. Ein 19-jähriger Mitbewohner, der der Einladung aufgrund von Klausurarbeiten am Folgetag nicht nachkam, empfand die Lautstärke gegen 2.30 Uhr in der Nacht als zu hoch. Um der Bitte um Ruhe in der Nacht Nachdruck zu verleihen, nahm er zu dem kurzen Gespräch an der Wohnungstür der Feiernden eine schwarze Kurzwaffe mit und zeigt sie vor.

Diesen Vorfall melden die Partygäste am Folgetag bei der Polizei in Ravensburg. Bei der Überprüfung des 19-jährigen Mannes wurde tatsächlich eine schwarze Schreckschusswaffe aufgefunden. Obwohl der junge Mann die Waffe vermutlich legal besaß, wurde sie von der Polizei einbehalten. Er muss mit einem Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.