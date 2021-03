Mann widersetzt sich gegen Hausverbot

Obwohl gegen ihn ein Hausverbot bestand, betrat laut Polizeibericht ein 20-jähriger Mann am Mittwoch gegen 21 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Gartenstraße. Als ihn ein Angestellter des Geschäfts verwies, wurde der Mann aggressiv. Eine Polizeistreife konnte den 20-Jährigen, der zu Fuß fliehen wollte, in unmittelbarer Nähe der Tankstelle vorläufig festnehmen. Gegen den Zugriff der Beamten wehrte sich der Tatverdächtige vehement. Er musste den Rest der Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.