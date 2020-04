Mann verwechselt Rückwärts- mit Vorwärtsgang

An einem Waldstück bei Bottenreute ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen, bei dem sich der Fahrer eines Radladers leicht verletzt hat. Der Mann verrichtete laut Polizeibericht Aufräumarbeiten am Waldrand und verwechselte hierbei bei seinem Gefährt den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang. In der Folge prallte der Radlader mit der Schaufel an einem steil abfallenden Waldstück auf einen Baum, sodass der Fahrer von der Arbeitsmaschine fiel und sich leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus geliefert.