Mann versucht Frau zu vergewaltigen

Wegen versuchter Vergewaltigung ermitteln Kriminalbeamte gegen einen Mann, der am Sonntag gegen 3.45 Uhr in der Ravensburger Gartenstraße, Höhe Gebäude Nr. 8, versuchte, eine 38-Jährige zu vergewaltigen. Zuvor hatte die Geschädigte nach Polizeiangaben mit dem späteren Täter den Abend in unterschiedlichen Gaststätten in Ravensburg verbracht.

Kurz vor 3.45 Uhr hätten sich die beiden verabschiedet und wollten wollten getrennt nach Hause gehen, teilte die Polizei mit. Entgegen der Ankündigung mit einem Taxi nach Hause zu fahren, habe der Mann der Frau jedoch nachgestellt und diese überwältigt.

Vermutlich aufgrund deren Gegenwehr und Hilferufe ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Innenstadt. Der Unbekannte soll schwarzafrikanischer Abstammung und etwa 180 Zentimeter groß sein. Er hat etwa 15 Zentimeter lange, zu einem Zopf gebundene Rastalocken (Dreadlocks) und war zur Tatzeit mit einem dunklen Oberteil sowie einer dunklen Cargohose bekleidet. Zeugen werden dringend gebeten, die Kriminalpolizei Ravensburg, Telefon 0751/803-0, anzurufen.

Hinweis: In der ursprünglichen Meldung wurde das Opfer als 21 Jahre alte Frau beschrieben. Diese Angaben hat die Polizei am frühen Montagabend korrigiert.

Kriminalität: Zahl der tatverdächtigen Flüchtlinge nimmt zu (2016)

Mehr entdecken: Jugendlicher versucht Mädchen nach Raub zu vergewaltigen