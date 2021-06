Mann verletzt Ex-Freundin

Im Lauf der Woche wird Deutschland die 50-Prozent-Marke bei den Erstimpfungen geknackt haben. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch in München nach Beratungen mit seinen Länderkollegen an. 48,9 Prozent der Bevölkerung haben mittlerweile die Erstimpfung, 27,6 Prozent den vollen Impfschutz.

Bis Ende Juli oder Anfang August solle jedem Erwachsenen, der sich impfen lassen will, ein Impfangebot gemacht werden. Unklar ist derweil, wie es mit den Impfzentren weitergeht.