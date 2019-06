Mann vergeht sich an schlafender Frau

Verteidigung und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch vor dem Landgericht Ravensburg ihre Berufungen gegen ein Amtsgerichtsurteil wegen Vergewaltigung zurückgenommen. Damit bleibt es beim Urteil von einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe für einen in Wangen wohnhaften Mann aus Gambia, dem vorgeworfen worden war, im Mai vergangenen Jahres eine Jugendliche in einem Flüchtlingsheim im Schlaf vergewaltigt zu haben.

Der Angeklagte, Sohn eines Lehrers, war 2014 von Gambia nach Lybien geflohen, kam wieder zurück und setzte von dort drei Tage lang in einem Schlauchboot über das Mittelmeer nach Italien über, wo er vor der Küste von einem europäischen Rettungsschiff aufgenommen wurde. In Italien blieb er zwei Jahre, lernte die Sprache, entschloss sich aber während des laufenden Asylverfahrens, sich weiter nach Deutschland aufzumachen. Über Karlsruhe, Heidelberg und Donaueschingen kam er nach Leutkirch, besuchte dort die Sprachenschule, die er wegen „Unzuverlässigkeit“ verlassen musste, wie die Schule sagt. Er gibt an, krank gewesen zu sein. Tatsächlich wurde er kurzzeitig in ein Krankenhaus eingeliefert. Für neun Monate kam er nach Wangen, wo es am 2. Mai vergangenen Jahres in der Flüchtlingsunterkunft an der Zeppelinstraße zu der vorgeworfenen Tat kam.

„Sie wollte mit mir schlafen“

Die Jugendliche sei öfter ins Asylbewerberheim gekommen, um dort sexuellen Kontakt zu finden, verteidigte sich der Gambier, nachdem das Gericht ihm vorgeworfen hatte, mit der schlafenden jungen Frau den Geschlechtsverkehr vollzogen zu haben. Die Frau sei zu ihm ins Zimmer gekommen, er habe gekocht, man habe geredet, fünf bis sechs Bier getrunken und Cannabis geraucht. Sie sei „besoffen“ gewesen – er auch.

Schließlich habe sie den Wunsch geäußert, mit ihm schlafen zu wollen. Das habe man einvernehmlich getan, bis es an der Tür klopfte, sich beide anzogen, man die Tür öffnete und fünf Freunde – unter ihnen ihr vermeintlicher Partner – darauf warteten, hereingelassen zu werden und zu fragen, „warum ist die hier?“. Plötzlich, so der Angeklagte, habe die Frau mit ihm gestritten. Er wurde draußen vor einem Supermarkt am Knie verletzt. Mittlerweile kam die Polizei vor Ort und er wegen seiner Verletzung ins Krankenhaus.

Was er mit seiner Berufung erreichen wolle, fragte Richter Franz Bernhard den Angeklagten. Er wolle einen Freispruch, ließ der Gambier die Dolmetscherin übersetzen, schließlich habe das Mädchen mit ihm schlafen wollen. Einen Freispruch zu erreichen sei die eine Variante, bemerkte der Vorsitzende, der hinter die Aussagen des Beschuldigten ein großes Fragezeichen setzte.

Berufung war mit großen Risiken verbunden

Die andere Variante sei, dass das Gericht zu dem Schluss komme, die vom Amtsgericht verhängte Freiheitsstrafe sei zu niedrig und das Landgericht komme zu einer Strafhöhe um die drei Jahre. Die Berufung, die auch die Staatsanwaltschaft angestrengt habe, sei deshalb mit großen Risiken verbunden, gab er zu bedenken. Des Richters Empfehlung: Die Berufung zurück zu ziehen, unter der Voraussetzung, dass die Vertreterin der Anklage mitziehe. Bernhard erinnerte den 21-Jährigen auch daran, sich momentan in der „komfortablen Lage“ zu befinden, nicht in Haft zu sein. Seine Empfehlung: das Urteil akzeptieren.

Nach einer langen Beratungspause mit seiner Verteidigerin und Dolmetscherin folgte der Angeklagte dem Richter-Rat und nahm die Berufung zurück. Auch die Staatsanwaltschaft stimmte zu. Damit bleibt es bei einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Außerdem muss er die Kosten der Nebenklage und des Verfahrens tragen. Vorsitzender Franz Bernhard sprach von einer „vernünftigen Reaktion“ des Angeklagten, der damit vor allem dem Opfer eine weitere Aussage vor Gericht erspart habe.

Für die Kammer stehe fest, dass der 21-Jährige die schlafende Frau vergewaltigt und die teils Traumatisierte anschließend aus dem Zimmer gestoßen habe. Für die Kammer gebe es keine Anhaltspunkte, dass das Urteil des Amtsgerichts falsch gewesen sein könnte.