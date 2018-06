Mann tritt auf Bekannten ein

Aus bislang unbekannten Gründen sind zwei miteinander befreundete Männer am Sonntag in der Schubertstraße in Streit geraten, in dessen Verlauf einer der Beteiligten, ein 21-jähriger Mann, von seinem 24-jährigen Bekannten krankenhausreif geprügelt wurde. Das teilt die Polizei mit.

Der 24-Jährige schlug und trat auf den am Boden liegenden Kontrahenten ein. Dieser wurde schwer verletzt mit dem Notarztwagen abtransportiert. Gegen den 24-Jährigen wurde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet.