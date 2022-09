Mann stürzt aus zweitem Obergeschoss

Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel ist ein 27-Jähriger in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen Mitternacht in der Berger Straße aus einem Fenster seiner Wohnung im zweiten Obergeschoss gestürzt. Der Mann fiel nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei zunächst auf einen größeren Pritschenanhänger und prallte dann auf dem Boden auf. Ein Nachbar verständigte die Einsatzkräfte, woraufhin der Mann durch einen Rettungsdienst mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde.