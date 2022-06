Zu einem Todesfall ist es in der Nacht auf Donnerstag in der Ravensburger Innenstadt gekommen. Wie die Polizei auf SZ-Anfrage mitteilt, stürzte ein 27-jähriger Mann gegen 3 Uhr nachts aus einem Fenster in der Grafengasse und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Fremdeinwirkung schließt die Polizei jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit aus. Wegen der polizeilichen Ermittlungen war die Gasse zeitweise abgesperrt.