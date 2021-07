Mann stiehlt Servicekraft die Geldbörse

Ein Dieb hat am Dienstag gegen 22.30 Uhr die Geldbörse einer Servicekraft in einer Gaststätte am Marienplatz in Ravensburg gestohlen.

Wie die Polizei berichtet, verwickelte der Täter den Angestellten unter dem Vorwand einer Spendensammlung in ein Gespräch, während er dessen Geldbörse unter sein Klemmbrett schob und im Anschluss mitnahm.

Der Mann, der laut Beschreibung des Angestellten südländisch aussah und vorgab, taubstumm zu sein, konnte trotz einer Fahndung der Polizei bislang nicht ermittelt werden.

Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet und bittet unter der Telefonnummer 0751 / 80 333 33 um Hinweise auf den Täter.