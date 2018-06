Mann stiehlt Kassierergeldbeutel

Ein Geldbeutel mit Bargeld ist am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, in einem Lokal in der Seelbruckstraße entwendet worden. Das berichtet die Polizei. Der Dieb hatte gegenüber einem Angestellten der Gaststätte zunächst angegeben, sich für ein Stellenangebot zu interessieren und äußerte im Gesprächsverlauf die Bitte, die Toilette nutzen zu dürfen. Nach der Rückkehr berichtete der Mann, dass diese defekt sei, worauf der Mitarbeiter das WC überprüfte. Anschließend nutzte der Dieb die Gelegenheit, den hinter der Theke liegenden Beutel an sich zu nehmen und flüchtete. Personen, die Angaben zu dem Täter, der ein schwarzes Oberteil und eine graue Kappe trug, machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8 03 33 33 zu melden.