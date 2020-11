Mann stiehlt in Ravensburg schwarzen Mantel

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen einen 31-jährigen Mann aufgenommen, nachdem dieser am Dienstag gegen 13.30 Uhr einen schwarzen Mantel entwendet hatte. Der Mantel im Wert von knapp 350 Euro befand sich auf einem Ständer vor einem Geschäft in der Unterstadt, so die Polizei weiter. Der 31-Jährige wurde von zwei Zeuginnen dabei beobachtet, wie er den Mantel an sich nahm.

Die Polizei konnte den betrunkenen Dieb anhand der Personenbeschreibung kurz darauf festnehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er den Mantel nicht mehr bei sich.