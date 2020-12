Mann steckt in Ravensburger Lebensmittelgeschäft Waren ein, ohne zu bezahlen

In einem Lebensmittelmarkt in der Gartenstraße hat ein 23-Jähriger am Mittwochabend mehrere Waren gestohlen. Der Mann passierte nach Polizeiangaben den Kassenbereich ohne die Artikel, die er zuvor in eine Tasche steckte, zu bezahlen. Die Kassiererin und eine weitere Mitarbeiterin stellten den Dieb und verhinderten einen Fluchtversuch. Da er sich zudem nicht ausweisen konnte, musste er mit einer gerufenen Polizeistreife zur Überprüfung seiner Person mit auf das Polizeirevier. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.