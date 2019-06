Mann stürzt bei Malerarbeiten in Ravensburg von Gerüst

Bei einem Arbeitsunfall ist ein Mann am Dienstagvormittag in der Ravensburger Schützenstraße schwer verletzt worden, als ein Baugerüst zusammenstürzte. Der Mann wird derzeit im Krankenhaus versorgt.

Ein vierstöckiges Wohnhaus in der Schützenstraße wurde aufgrund von Malerarbeiten eingerüstet. Ein Teil des Gerüstes steht nicht auf dem Boden, sondern ist auf einem Balkon im dritten Stock des Hauses aufgebaut und erstreckt sich bis zum Dachgiebel. „Ein Maler stand auf diesem Gerüst, um an der Hausfassade zu arbeiten, als dieses aus bisher unbekannten Gründen zusammenbrach“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kratzer. Dabei stürzte der Mann auf den Balkon. In welcher Höhe sich der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls befand, ist derzeit nicht bekannt. Auch sei laut Polizeiangaben derzeit noch unklar, ob das Gerüst ordnungsgemäß angebracht war.

Neben vier Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr waren ein Krankenwagen und zwei Polizeistreife vor Ort.