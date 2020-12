Mann schlägt Frau Schuh auf den Kopf

Mit einem Schuh hat ein Mann am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf dem Ravensburger Bahnhofsvorplatz eine Passantin angegriffen. Der 31 Jahre alte Mann war laut Polizei in Socken unterwegs und griff die 55-Jährige, die zu Fuß vom Busbahnhof herkam, unvermittelt an. Durch den plötzlichen Schlag auf den Kopf kam die Passantin zu Fall und verletzte sich an Händen und Knien. Zur medizinischen Versorgung wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Auf den Angreifer kommt nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Mehr zum Thema Ravensburg Gegen Linienbus geprallt