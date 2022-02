Mann schlägt auf Fahrzeug ein

Offenbar aus Wut hat ein 61-jähriger Mann am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Henri-Dunant-Straße auf den Wagen eines 26-Jährigen eingeschlagen, wie die Polizei mitteilt. Der Jüngere fuhr zwischen dem 61-jährigen Spaziergänger und dessen nicht angeleintem vorauslaufendem Hund aus einem Betriebsgelände auf die Straße ein. Dies versetzte den Älteren derart in Rage, dass er gegen den Nissan trat und gegen die Scheibe schlug. Hierbei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Im weiteren Verlauf packte der Mann den 26-Jährigen am Kragen und drohte ihm Schläge an. Erst durch das beherzte Eingreifen eines Zeugen ließ der Mann von dem Lenker ab. Beamte des Polizeireviers Ravensburg ermitteln nun gegen den 61-Jährigen wegen Sachbeschädigung und Bedrohung.