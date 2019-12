Mann schlägt mit Straßenschild um sich

Wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Unbekannten, der in der Nacht zum Samstag gegen 1.45 Uhr mit zwei Männern im Alter von 23 und 25 Jahren auf dem Parkplatz des Gebäudes Schussenstraße 20 in Ravensburg in Streit geraten ist. Dabei hat er laut Polizei seine Kontrahenten verletzt.

Nach einem zunächst verbalen Streit hatte der Unbekannte zunächst den 25-Jährigen attackiert, woraufhin dessen Begleiter versuchte, den Angreifer abzudrängen. Dieser zog jedoch das Schild eines Stellplatzes aus dem Boden, griff damit erneut den 25-Jährigen an und verletzte diesen an einer Hand. Als der 23-Jährige den Streit schlichten wollte, erhielt er einen Schlag mit dem Schild gegen den Kopf, durch den er eine Platzwunde und eine verletzte Nase davontrug. Anschließend flüchtete der aggressive Mann mit zwei Begleitern und einer Begleiterin in Richtung Bahngleise.

Der Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß sein. Er ist dunkelhäutig und hat schwarze Haare, die an den Seiten kurz rasiert sind. Er trug ein gelbes langärmliges Sweatshirt mit der Aufschrift „Karl Kani“. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu melden.