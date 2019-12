Mann schlägt mit Hammer auf Kopf ein und verletzt sein Opfer schwer

Lärm und Beleidigungen haben laut Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Konfrontation zwischen einem 22-Jährigen und einem 30-Jährigen in der Asylbewerberunterkunft in der Ravensburger Weststadt ausgelöst.

Wie die Beamten mitteilen, verließ der jüngere der beiden am frühen Sonntagmorgen, gegen 5.30 Uhr, wegen ruhestörenden Lärms sein Zimmer. Woraufhin ihn sogleich der ältere Mann angriff – und zwar zielgerichtet mit einem Hammer. Er schlug dem Jüngeren mit dem Werkzeug mehrfach auf den Kopf, bevor dieser wieder in sein Zimmer flüchtete.

Der 22-Jährige erlitt mehrere blutende Verletzungen am Kopf, so heißt es in dem Bericht weiter. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er in stationäre Behandlung genommen wurde.

Den tatverdächtigen 30-Jährigen nahmen Beamte in der Unterkunft fest. Das Tatwerkzeug, also der Hammer, war zunächst verschwunden, doch die Beamten fanden diesen bei den Ermittlungen im Zimmer eines Landsmanns des Tatverdächtigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Ravensburg am Montag Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen den 22-jährigen Landsmann des Tatverdächtigen, der den Hammer mutmaßlich in seinem Zimmer versteckt und somit zunächst dem Zugriff der Polizei entzogen hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Strafvereitelung eingeleitet.