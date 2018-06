Mann schlägt Frau nieder

Am Rande einer Veranstaltung ist es am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Ravensburger Friedhofstraße zu einer Streitigkeit gekommen, bei der eine Frau schwer verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, sei bei der Auseinandersetzung eine junge Frau von einem Mann derart geschlagen worden, dass sie zu Boden fiel. Hierbei erlitt sie eine schwere Kopfverletzung. Nach ersten Hinweisen soll es sich bei dem unbekannten Täter um einen 30-40 Jahre alten Mann mit Vollbart handeln. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.