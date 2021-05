Mann räumt auf dem Ravensburger Hauptfriedhof Gräber ab

In Polizeigewahrsam genommen werden musste am Montag gegen 15 Uhr auf dem Ravensburger Hauptfriedhof ein Mann, der an verschiedenen Gräbern zugange war und dort die Dekorationen abräumte und vertauschte. Der Polizei gegenüber zeigte er sich laut Polizeiangaben aggressiv und drohte den Beamten, sodass er unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt wurde. Die Beamten nahmen ihn mit zur Dienststelle. Nach kurzer Zeit in der Zelle wurde er aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen der Störung der Totenruhe und Widerstands gegen Polizeibeamte zu.