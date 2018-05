Mann prügelt auf anderen ein

Wegen Körperverletzung muss sich ein 23-Jähriger verantworten, der am Sonntag gegen 2.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Escher-Wyss-Straße in Ravensburg einen 25-Jährigen derart geschlagen hat, dass dieser von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Zur genauen Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Ravensburg noch Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 0751/803-3333 zu melden. Einklappen Ausklappen