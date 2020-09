Mann pöbelt und verletzt Polizistin

Leichte Verletzungen hat sich eine Polizeibeamtin laut Bericht zugezogen, nachdem es am Montagabend in der Ravensburger Oberstadt zu einem Einsatz mit einem Gast gekommen war. Der 58-Jährige pöbelte in einer Gaststätte zunächst mehrere Gäste an. Trotz der Aufforderung des Personals entfernte sich der mutmaßlich Betrunkene nicht. Die herbeigerufenen Polizisten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Dieser widersetzte sich der Maßnahme und wehrte sich mit aller Kraft.

Hierbei wurde die Polizistin leicht verletzt. Sie musste sich kurzfristig in ein Krankenhaus begeben. Auf der Polizeidienststelle beleidigte der Störenfried die eingesetzten Beamten im Anschluss mit üblen Ausdrücken. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.