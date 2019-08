Mann onaniert am Busbahnhof neben Frau

Ein Mann hat am Dienstagabend am Ravensburger Busbahnhof eine Frau belästigt, indem er sich neben ihr auf die Bank setzte und onanierte. Der unbekannte Tatverdächtige, der laut Polizei bereits am Samstagabend gegen 19 Uhr am Ravensburger Busbahnhof wegen exhibitionistischer Handlungen aufgefallen war, belästigte die 23-jährige Frau gegen 21.30 Uhr, als sie auf den Linienbus wartete. Als die Geschädigte aufstand und wegging, wandte sich der Mann einer Gruppe jüngerer Mädchen zu.

Das Kriminalkommissariat Ravensburg, Telefon 0751/8033333, hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, Geschädigte oder Eltern von betroffenen Kindern oder Jugendlichen, sich dort zu melden. Der Tatverdächtige wird als etwa 45 bis 50 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug am Dienstagabend eine dunkle Jeans, ein schwarzes Oberteil, einen dunkelfarbenen, blauen oder schwarzen Rucksack mit gelben Riemen. Der Mann war zur Tatzeit offensichtlich angetrunken.