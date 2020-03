Mann nutzt Auto als mobiles Büro

Sein Fahrzeug zum Büro umfunktioniert hat ein 31-jähriger Autofahrer, der einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei am Donnerstagvormittag in der Wangener Straße auffiel.

Laut Polizeibericht hielt der Mann, als er am Streifenwagen vorbeifuhr, mehrere Dokumente in der einen Hand und bediente gleichzeitig mit der anderen Hand ein Mobiltelefon. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Handybenutzung während der Fahrt eingeleitet. Der Mann muss mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.