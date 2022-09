Mann landet nach Schlägerei in Gewahrsam

Aus noch ungeklärten Gründen ist ein 22-Jähriger am Montag kurz nach 10.30 Uhr am Ravensburger Hirschgraben mit einem 29 Jahre alten Mann in Streit geraten. Anschließend hat sich eine Schlägerei entwickelt.

Wie die Polizei mitteilt, trennte eine Streife trennte das Duo, was den 22-Jährigen jedoch nicht abhielt, erneut auf seinen Kontrahenten loszugehen. Die Beamten legten dem Mann Handschellen an und brachten ihn auf das Polizeirevier. Dort fanden die Ermittler eine Kleinstmenge Drogen in der Hosentasche des 22-Jährigen.

Aufgrund seines aggressiven Zustands wurde der Mann in eine Spezialklinik gebracht, heißt es weiter. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft zu. Gegen seinen 29-jährigen Widersacher wird wegen Körperverletzung ermittelt.