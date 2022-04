Mann landet nach Randale und Hitlergruß in Arrest

Nachdem er am Mittwochabend in einem Lebensmittelmarkt in der Ravensburger Friedhofstraße Personen belästigt und herumgeschrien hat, ist ein stark alkoholisierter 48-Jähriger von der Polizei in Gewahrsam genommen worden.

Der Mann verließ laut Bericht beim Eintreffen der verständigten Polizisten das Geschäft und lief in Richtung Frauenstraße, wo die Beamten ihn stellten. Als er sich nach wie vor aggressiv verhielt und den Polizisten den Hitlergruß zeigte, wurde ihm letztlich der Gewahrsam erklärt. Während des Transports zur Arrestzelle beleidigte der 48-Jährige die Polizisten fortwährend, weshalb er nun wegen Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung angezeigt wird. Zudem kommen die Kosten für den Aufenthalt in der Arrestzelle auf ihn zu.