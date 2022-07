Mann in Trikot verteilt Kopfnuss

Ein bislang unbekannter Mann soll in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1.15 Uhr handgreiflich geworden sein. Laut Polizei soll er in der Ravensburger Schützenstraße einem 26-Jährigen zunächst eine Zigarette in das Gesicht geschnippt und ihm anschließend eine Kopfnuss verpasst haben. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss an seine Tat, deren Hintergründe derzeit unklar sind.

Der Täter wird als etwa 190 cm groß, mit südländischem Aussehen und Dreitagebart beschrieben. Bekleidet soll der Mann mit einem grünen Deutschlandtrikot, eventuell mit der Rückennummer 16, gewesen sein.

Das Polizeirevier Ravensburg nimmt Hinweise unter Telefon 0751 / 803 33 33 entgegen.