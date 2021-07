Mann greift Polizeibeamte an

Als er in der Nacht auf Freitag gegen 2 Uhr an einer Tankstelle in der Wangener Straße in Ravensburg kontrolliert werden sollte, wurde ein 56-Jähriger gegenüber den Polizeibeamten verbal äußerst aggressiv und handgreiflich. Das teilt die Polizei mit.

Beim Erblicken der Polizeistreife rastete der Mann verbal aus und versuchte, sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Im weiteren Verlauf zeigte sich deutlich ein psychischer Ausnahmezustand des Mannes. Nach mehreren körperlichen Angriffen auf die Beamten musste der Mann schließlich in Gewahrsam genommen und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrzeugschlüssel des Angreifers wurde vorübergehend beschlagnahmt. Den 56-Jährigen erwartet zudem eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.