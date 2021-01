Mann geht mit Meißel auf Mitbewohner los

Der Sonntagabend endete für einen 25-Jährigen in der Arrestzelle des Polizeireviers in Ravensburg, nachdem er in einer Asylbewerberunterkunft in der Wangener Straße auf mehrere Mitbewohner losgegangen ist.

Laut Polizeibericht soll der Mann gegen 20.30 Uhr nach einem verbalen Streit zu einem Meißel gegriffen und damit zunächst in Richtung eines 20-jährigen Mitbewohners gestochen haben. Dieser konnte dem Angriff jedoch ausweichen. In dem nun folgenden Gerangel soll der 25-Jährige mehrfach mit dem Meißel und der Faust auf sein Opfer eingeschlagen sowie Pfefferspray in dessen Gesicht gesprüht haben, wodurch der junge Mann leicht verletzt wurde.

Als Mitbewohner die beiden Streithähne trennen wollten, soll der Tatverdächtige mit dem Spray in Richtung eines weiteren 20-Jährigen gesprüht haben, der dadurch ebenfalls leicht verletzt wurde. Zwei 21 und 24 Jahre alte Männer sollen von dem Tatverdächtigen zudem verbal bedroht worden sein. Polizeibeamte konnten den 25-jährigen Aggressor widerstandslos festnehmen. Er musste die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.