Mann geht in der Elisabethenstraße auf Polizeibeamte los

Mehrere Polizisten bespuckt und beleidigt hat ein 22-jähriger Mann, den Passanten am Donnerstag kurz vor 5 Uhr stark blutend in der Elisabethenstraße gefunden haben. Sie riefen die Polizei. Als der Verletzte die Polizisten wahrnahm, ergriff er zu Fuß die Flucht und kam an einem Zaun in der Nähe zu Fall. Wegen seinen Verletzungen und einer augenscheinlichen Drogenbeeinflussung wurde ein Rettungsdienst gerufen. Der 22-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes versuchte er mehrere Male, die Polizisten zu schlagen, und bespuckte sie, weshalb ihm letztlich Handschellen angelegt wurden. Er hat mit einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu rechnen.