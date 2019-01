Mann flüchtet nach Unfall

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle hat sich ein Autofahrer zu verantworten, der am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr beim Einparken einen auf einem Parkplatz in der Rümelinstraße abgestellten Porsche streifte und anschließend weiterfuhr, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Der Geschädigte, der laut Polizeibericht gerade seinen Hund aus dem Fahrzeug holte und den Anstoß bemerkt hatte, konnte wenig später in der Nähe das Fahrzeug entdecken. Als dessen Fahrer zurückkam, sprach er diesen auf den Unfall an, und verständigte die Polizei. Bevor die Beamten jedoch eintrafen, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei zu dem verantwortlichen Fahrer dauern an.