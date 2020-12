Mann fährt Auto mit 1,3 Promille

Rund 1,3 Promille hat ein Alkoholtest bei einem 30-jährigen Skoda-Fahrer ergeben, der laut Polizei am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Meersburger Straße in Ravensburg kontrolliert wurde. Der Mann musste zu einer Blutentnahme in die Klinik. Sein Führerschein wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.