Mann fährt unter Drogen Auto

Ein 37-Jähriger hat am Samstag, gegen 15.10 Uhr beinahe einen Fußgänger überfahren, teilt die Polizei mit. Der Mann war Polizeibeamten offenbar schon in der Charlottenstraße aufgefallen. Als der 37-Jährige von dort in die Karlstraße abbog, übersah er beinahe den Fußgänger und kreuzte dann die Spur des Streifenwagens. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle des Mannes, dass er vermutlich unter Drogeneinwirkung stand. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, durfte nicht mehr weiterfahren und bekam eine Anzeige.