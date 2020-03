Mann fährt betrunken E-Scooter

In betrunkenem Zustand ist ein 29-Jähriger Elektrorollerfahrer am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Gartenstraße von der Polizei kontrolliert worden. Laut Polizei fiel der Mann auf, da er mit einem grünen und damit nicht mehr gültigen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Polizisten zudem den Alkoholkonsum des 29-Jährigen fest. hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Neben einem Verstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze muss sich der 29-Jährige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.