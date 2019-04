Wie die Polizei mitteilt, hat ein bislang Unbekannter am Sonntag gegen 18.30 Uhr am Waldsportpfad Hochdorf vor einer 30-jährigen Frau an seinem Geschlechtsteil hantiert. Der Mann wird beschrieben als 30 bis 40 Jahre alt, kurze dunkelblonde bis hellbraune Haare, trug einen grauen Pullover oder T-Shirt und eine schwarze Sonnenbrille. Mit einem Fahrrad sei er in unbekannte Richtung geflüchtet. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, erbeten.