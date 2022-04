Mann droht auf Ravnsburger Gespinstmarkt mit Messer

Die Ravensburger Polizei sucht zeugen eines Vorfalls, der sich am Sonntag kurz nach 20 Uhr auf dem Ravensburger Gespinstmarkt zugetragen hat. Laut Bericht ging ein betrunkener Man auf Passanten los. Dabei blieb es aber nicht nur bei verbalen Entgleisungen – wie es im Bericht heißt –, sondern der Tatverdächtige versuchte, einen Radfahrer vom Rad zu ziehen. Als ihn dieser zur Rede stellte, zog der Tatverdächtige ein Taschenmesser. Das Messer konnte ihm durch einen 17-jährigen Zeugen abgenommen werden. Mithilfe eines weiteren Zeugen wurde der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Boden fixiert. Die Polizei nahm den Mann dann in Gewahrsam. Während des Transports zur Dienststelle habe der Mann mehrfach ins Innere des Streifenwagens. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird gebeten, dass sich der von der Auseinandersetzung betroffene Radfahrer bei der Polizei meldet. Zeugen beschrieben ihn als blond, zotteliges Haar, Drei-Tage-Bart und eventuell mit einer roten Mütze bekleidet.