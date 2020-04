Mann drängt 18-Jährige von der Fahrbahn ab

In der Ulmer Straße in Ravensburg an der Kreuzung zur B 32 hat sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich der unbekannte Verursacher mit seinem Auto von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro zu kümmern.

Eine 18-Jährige befuhr laut Polizeibericht die Ulmer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt Ravensburg, als sie mehrmals von einem silbernen Auto (Kombi) überholt wurde. Dieser scherte nach seinen Überholvorgängen jeweils knapp vor der Geschädigten wieder ein, sodass diese abbremsen musste. An der Kreuzung Ulmer Straße/B 32 drängte der unbekannte Autofahrer die Geschädigte schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, weshalb diese in den Grünstreifen ausweichen musste, um eine Kollision beider Fahrzeuge zu verhindern. Hierbei überfuhr sie einen Leitpfosten und kam mit ihrem nicht mehr fahrbereiten VW Polo in einer Wiese zum Stehen. Bei dem Unfall zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Der Fahrer wurde von der Geschädigten als etwa 40 bis 45 Jahre alt mit drei-Tage Bart und kurzen Haaren beschrieben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder selbst gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (Teefon 0751 / 803 3333) in Verbindung zu setzen.