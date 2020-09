Mann bewirft Zug in Ravensburg mit Steinen und greift Polizisten an

Am Donnerstagnachmittag soll ein 21-jähriger Mann einen im Bahnhof Ravensburg stehenden Regionalexpress mit Schottersteinen beworfen haben. Kurz darauf flüchtete er in einen Stadtbus, in dem ihn Beamte der Bundespolizei an der Haltestelle Frauentor gegen 17.20 Uhr auffanden. Als diese ihn kontrollieren wollten, wehrte sich der Mann gegen die Maßnahmen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, zeigten Reisende im Bus Zivilcourage und unterstützen die Beamten. Bei der Festnahme wurden zwei Bundespolizisten verletzt, sodass diese nun dienstunfähig sind. Eine Streife der Landespolizei Ravensburg verbrachte den 21-jährigen Mann in Gewahrsam.

Die Bundespolizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Vorfall am Bahnhof und den Maßnahmen im Bus geben können oder die Situation gegebenfalls gefilmt haben, sich bei der Bundespolizeiinspektion Konstanz unter der Telefonnummer 07531/12880 oder der kostenfreien Servicehotline 08006/888000 zu melden.