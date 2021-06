Mann belästigt Heranwachsende

Die verbale sexuelle Belästigung zweier Heranwachsender brachte das Fass zum Überlaufen. Nachdem ein 39-jähriger Mann bereits den gesamten Dienstag über für Polizeieinsätze gesorgt hatte, verbrachte er die Nacht in Polizeigewahrsam.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, fiel der Mann bereits zur Mittagszeit am Kreisimpfzentrum auf, da er Mitarbeiter anpöbelte und randalierte. Nachdem er im Laufe des Nachmittags abermals wegen Randalierens auffiel und abends zwei Heranwachsende verbal sexuell belästigte, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen und die Kostenrechnung für den Aufenthalt in der Zelle zu.