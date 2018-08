Mann belästigt Mädchen sexuell

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Mann, der am Mittwochabend gegen 17.25 Uhr auf dem Spielplatz in der Kantstraße in der Ravensburger Weststadt aufgefallen ist.

Der Unbekannte hatte dort laut Polizei auf einer Bank sitzend vor zwei Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren mit der Hand in seine kurze Hose gegriffen und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Von dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Er ist 50 bis 60 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, hat eine dickliche Statur, trug eine kurze schwarze Hose und ein weißes T-Shirt, das er gegen ein neongelbes T-Shirt tauschte. Der Täter fuhr anschließend mit einem dunklen Fahrrad weg, an dem ein Fahrradkorb befestigt war.