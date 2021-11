Ein 26-Jähriger hat am Sonntag gegen 14 Uhr in der Hindenburgstraße in Ravensburg Sachschaden durch Kritzeleien mit einem Filzstift verursacht. Wie die Polizei berichtet, malte der Mann mit einem Filzstift Buchstaben auf insgesamt zwei Hauswände. Der 26-Jährige hat nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung zu rechnen.