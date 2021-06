Zwei Männer sind am Donnerstag zur Mittagszeit in der Eisenbahnstraße in Ravenburg aneinandergeraten. Ein bislang unbekannter Beteiligter bespuckte seinen 47-jährigen Kontrahenten nach einem verbalen Streit und biss seinem Gegenüber in den Finger, als dieser ihn festhalten wollte.

Das Polizeirevier ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise auf den Täter werden unter der Telefonnummer 0751/8033333 erbeten.