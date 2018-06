Mann bei Unfall leicht verletzt

Ein Mann ist bei einem Unfall am Dienstag, gegen 12.20 Uhr an der Einmündung Bahnhof-/ Schwanenstraße in Weißenau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 50-Jähriger Autofahrer vom Parkplatz an der Auffahrt zum Schussentalviadukt losgefahren und nach links in die Schwanenstraße Richtung Oberzell eingebogen. Er prallte er mit dem Kleinlaster eines von links kommenden 36-Jährigen zusammen, der nach Angaben des Autofahrers rechts geblinkt hatte, was allerdings von einer hinter dem Laster fahrenden Verkehrsteilnehmerin verneint wurde. Bei der Kollision erlitt der 50-Jährige leichte Verletzungen. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt, ausgelaufene Betriebsstoffe von der Freiwilligen Feuerwehr abgestreut. Der Sachschaden beträgt rund 15 000.