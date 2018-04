Mann behindert Polizeieinsatz

Ein 24-Jähriger hat am Mittwoch gegen 13 Uhr am Bahnhofplatz den Einsatz von Polizeibeamten behindert, die einer bewusstlosen Person zur Hilfe eilten. Der junge Mann beleidigte die Beamten laut Polizeibericht und schlug um sich, als er festgenommen werden sollte.

Da er in der Zelle randalierte und sich an der Hand verletzte, musste er einem Arzt vorgeführt werden. Dieser vermutete, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert hatte und sich auch deshalb in einem Ausnahmezustand befand.