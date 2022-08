Mann bedroht Spielothek-Besucher mit Messer

Mit einem langen Küchenmesser hat ein 34-Jähriger am Donnerstagmorgen in einer Spielothek in der Ravensburger Innenstadt mehrere Personen bedroht.

Der 34-Jährige zückte nach Angaben der Polizei in dem Etablissement die Waffe und hielt sie sowohl einem unbekannten Begleiter von ihm, wie auch einem 22-Jährigen vor. Nachdem er kurz darauf die Spielothek zusammen mit seinem Begleiter verlassen hatte, kam er allein zurück und drohte dem 22-Jährigen abermals unter Vorhalt des Messers mit dem Tod.

Der stark Alkoholisierte zeigte sich der gerufenen Polizei gegenüber uneinsichtig und beleidigte die Beamten. Er wurde letztlich von den Polizisten mitgenommen und in eine Arrestzelle gebracht. Das Küchenmesser, das der Mann noch vor dem Eintreffen der Polizei in der Spielothek versteckt hatte, wurde von den Beamten gefunden und sichergestellt.