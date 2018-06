Mann bedrängt Frau auf der Herrentoilette

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag gegen 2 Uhr auf einem WC einer Gaststätte in der Schussenstraße eine 29-jährige Frau sexuell belästigt. Die Frau befand sich laut Polizeiangaben in einer Kabine der Herrentoilette, als der Unbekannte zu ihr hereinkam und sie bedrängte. Die Frau konnte die WC-Räume verlassen, als weitere Gäste hineinkamen.

Folgende Beschreibung des Unbekannten liegen der Polizei vor: männlich, Anfang 30, circa 180 Zentimeter groß, normale Statur, deutsch, dunkle kurze glatte Haare, weißes T-Shirt mit dunkel-blauem Aufdruck. Hinweise werden an die Polizei Ravensburg, Telefon 0751 / 8030, erbeten.