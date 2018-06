Mann baut gleich mehrere Unfälle

Mehrere Unfälle hat am Mittwoch gegen 16.45 Uhr ein 77 Jahre alter Fahrer eines Daimler-Benz auf der Wangener Straße in Richtung Staig verursacht. Das teilt die Polizei mit. An der Linkskurve vor der Abzweigung nach Obersulgen/Fildenmoos scherte er zu einem riskanten Überholmanöver aus und überholte trotz Gegenverkehrs einen Lastwagen. Gerade noch rechtzeitig konnte ein 38-jähriger Fahrer eines Mitsubishi Colt eine frontale Kollision durch Vollbremsung und Ausweichen nach links vermeiden. Auf der Gegenfahrbahn gefährdete der Fahrer des Daimlers einen Skoda eines 28-Jährigen, der stark abbremsen und nach rechts ausweichen musste. Dabei streiften sich die Außenspiegel und gingen zu Bruch. Der Daimler-Fahrer scherte dann auf die rechte Fahrbahnspur vor den Lastwagen ein und hielt trotz mehrfachen Hupens nicht an. Beim Abbiegen in die Zufahrt nach Staig prallte er mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache frontal in die Leitplanke. Nach kurzem Rangieren fuhr er weiter und stieß gegen einen ordnungsgemäß geparkten Renault Clio, wo er schließlich zum Stillstand kam. Der Mann konnte sich an das Geschehen nicht erinnern. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0751/8033333.