Mann baut betrunken und ohne Führerschein Unfall

Als unverbesserlich erwies sich ein 67-jähriger Autofahrer, der am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz in der Schwabenstraße einen dort abgestellten Pkw touchierte, anschließend ausstieg, um den Schaden zu begutachten, sich dann aber wieder in sein Auto setzte und davonfuhr. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Mann dank aufmerksamer Zeugen wenig später von der Polizei zuhause angetroffen werden. Da der 67-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, veranlassten die Beamten einen Alkoholtest, der nahezu zwei Promille ergab. Ferner stellten die Polizisten fest, dass der Mann erst vor Kurzem, ebenfalls in alkoholisiertem Zustand zwei Fahrzeuge angefahren hatte und sein Führerschein deswegen beschlagnahmt worden war. Außerdem waren die Kennzeichen des Pkw wegen fehlenden Versicherungsschutzes vom Landratsamt entstempelt worden. Die Polizei veranlasste bei dem Autofahrer die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmte die Fahrzeugschlüssel.