Erneut Mann aus psychiatrischer Einrichtung in Ravensburg geflüchtet

Ein Mann ist am Donnerstagmorgen aus einer psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg geflüchtet. Es sei möglich, dass eine Gefahr von dem 38-Jährigen ausgehe, sagte ein Pressesprecher der Polizei.

Der Mann verschwand bei einem unbegleiteten Ausgang. Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren zunächst nicht erfolgreich. Nach einem Gerichtsurteil wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ist der 38-Jährige seit 2014 in der psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Diesen Mann sucht die Polizei

Der Flüchtige ist 1,74 Meter groß und hat dunkle kurze Haare. Er trägt eine Brille sowie einen Kinnbart und ein Piercing am linken Ohr. Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug er eine braune Lederjacke, blaue Jeans sowie braune Schuhe.

Nach diesem Mann sucht die Polizei. (Foto: Polizeipräsidium Stuttgart)

Zeugen, die den 38-Jährigen gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei in Stuttgart oder unter der Rufnummer 0751/8033333 bei der Polizei in Ravensburg zu melden.

Zweiter Entwichener innerhalb kurzer Zeit

Bereits Anfang vergangener Woche suchte die Polizei nach einem 33-Jährigen, der im Zentrum für Psychiatrie in Ravensburg-Weißenau untergebracht, und bei einem Ausgang entwichen war. Er konnte am Montag in Stuttgart aufgegriffen werden.